Lavoro a Terni, scatta ricerca Decathlon: i contratti in ballo

Primavera iniziata, lavori che proseguono ed estate 2022 che si avvicina. Vale a dire il periodo indicato in origine per la consegna dell’area prima che iniziasse il caos legato al rincaro costi delle materie prime e le difficoltà per gli approvvigionamenti: si parla del PalaTerni al Foro Boario, per il quale ancora c’è molto da fare e di mesi per il completamento ne mancano parecchi. Fatto sta che in vista delle nuove aperture commerciali c’è chi ha fatto scattare la ricerca del personale, vale a dire – probabilmente l’attività più attesa – Decathlon Italia srl.

Gli annunci: i contratti in ballo

Non è passato inosservato il fatto che nelle ultime ore siano apparsi due annunci della multinazionale francese legata alla vendita di articoli sportivi. In primis Decathlon ha avviato la ricerca per un direttore della ‘divisione’ ternana: in questo caso – si legge – si parla di un contratto a tempo pieno e determinato per 40 ore lavorative su 5 giorni settimanali (Ccnl terziario, distribuzione e servizi). Inizialmente per dodici mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Discorso diverso per l’altra posizione che risulta essere aperta, quella di sales assistant fitness (addetto alle vendite): contratto a tempo determinato part-time per venti ore settimanali. Un mese fa l’azienda aveva confermato il semaforo verde su Terni per il secondo semestre 2022. Sempre che sia rispettato il cronoprogramma originario che, considerando gli ultimi accadimenti a livello nazionale ed internazionale, non è così scontato.