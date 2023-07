«Le è caduta una moneta» e rubano nei parcheggi dei centri commerciali. Decine di ‘colpi’: denunciati in nove

LE FOTO

Nove persone – sette uomini e due donne – di età compresa fra 23 e 63 anni, tutte di origini sudamericane e residenti a Roma: sono state denunciate alla procura di Terni dai carabinieri della Compagnia di Orvieto – indagine dell’aliquota operativa con la collaborazione della stazione dell’Arma di Porta Portese (Roma) – per aver compiuto decine di furti all’interno di parcheggi di centri commerciali fra luglio 2021 e gennaio 2022.

Il metodo criminale

Le vittime della banda di ‘predoni’ erano soprattutto gli anziani, raggirati con la classica truffa delle monetine cadute per terra: i malviventi distraggono la vittima che in genere si trova nel parcheggio, nei pressi della propria auto, per caricare la spesa. Le fanno credere che le sia caduta una moneta in terra e poi approfittano della momentanea distrazione per intrufolarsi rapidamente nell’auto e portarsi via ciò che c’è di interessante, soprattutto borse.

Modus operandi

Gli investigatori dell’Arma orvietana hanno accertato che ciascun componente la banda, aveva un ruolo ben preciso: c’era ci si occupava di noleggiare l’auto, usando documenti falsi; chi metteva a segno i colpi materialmente; chi poi provvedeva a prelevare contanti con le carte di credito rubate. Il gruppo criminale preferiva ‘colpire’ in zone prossime ai caselli autostradali dell’A1 Roma-Milano per avere maggiore rapidità di fuga. I reati contestati sono furto con destrezza, falsità materiale, possesso di documenti falsi, sostituzione di persona, indebito utilizzo di carte di credito.