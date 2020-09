Legione carabinieri Umbria, Antonio Bandiera al vertice

Cambio al vertice della Legione carabinieri Umbria. Martedì mattina c’è stato l’avvicendamento nella caserma ‘Garibaldi’ – in forma ristretta per via delle prescrizioni Covid – di Perugia alla presenza del comandante interregionale carabinieri ‘Podgora’, il generale di Corpo d’Armata Ilio Ciceri.

L’avvicendamento

Il 54enne generale di brigata Antonio Bandiera prende il posto di Massimiliano Della Gala, anche lui generale di brigata: la cerimonia è stata preceduta dalla deposizione di una corona d’alloro al monumento dedicato ai Caduti dell’Arma, ubicato presso la sede del comando Legione. Bandiera proviene dal centro Alti studi difesa dove ricopriva l’incarico di vicedirettore dell’Istituto superiore di Stato maggiore interforze. Per Della Gala invece inizia l’attività da direttore del 1° servizio dell’ufficio coordinamento e pianificazione delle forze di polizia presso il ministero dell’Interno. All’evento hanno partecipato autorità amministrative e giudiziarie, più le rappresentanze di ufficiali, marescialli, brigadieri, appuntati e militari dei reparti dislocati presso questo comando Legione e quelle dell’Associazione nazionale carabinieri.