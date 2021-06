L’esempio del signor Benito merita che qualcuno lo segua

Si chiama Benito Cocchi, ha 86 anni, e ogni estate passa parte delle sue giornate a ripulire le strade del suo paese. C’è una particolarità: Benito cammina a fatica e si sposta con l’ausilio di un mezzo meccanico. E la foto, caricata sui social, commuove i suoi concittadini, a Castiglione del Lago.

Il premio ricevuto da Legambiente

«Raccolgo i rifiuti, poi mi guardo indietro e sto bene perché vedo che ho cambiato in meglio quel posto», commentò lo scorso autunno, quando il comune e Legambiente gli conferirono uno speciale riconoscimento per il suo impegno nel mondo del volontariato. Ha ricevuto attestati di stima pubblici e privati, ma il riconoscimento più bello sarebbe che qualcuno ne seguisse l’esempio; non solo nel pulire, ma nel non sporcare.