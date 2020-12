Lieve scossa di terremoto avvertita a Terni

Una breve ma intensa scossa di terremoto di magnitudo 2.4 (prima stima), con epicentro nella zona di San Carlo/Prisciano (Terni), si è verificata nella serata di sabato, alle ore 22. La scossa, lieve e che non avrebbe causato danni ma solo un po’ di apprensione, è stata nitidamente avvertita dai cittadini residenti a Terni, soprattutto zona est del territorio comunale: borgo Bovio, Rocca San Zenone, San Carlo, Valserra ed anche Papigno. Si è verificata ad una profondità di circa 8,5 chilometri. Verifiche, anche da parte delle forze dell’ordine, sono in ogni caso scattate per accertare eventuali problematiche.

