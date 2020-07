Lions Terni Host, celebrato il passaggio della campana

Un passaggio della campana decisamente diverso da quello, tradizionale, a cui tutti i soci del Lions Club ‘Terni Host’ erano abituati. Ma il covid ha imposto anche per questa cerimonia nuove modalità ‘virtuali’ e alla fine, come si dice, è il risultato che conta. Risultato che vede Marco Coccetta, medico dell’azienda ospedaliera ‘Santa Maria’ di Terni, nuovo presidente dello storico club ternano, a cui il predecessore, l’avvocato Carlo Viola, ha ceduto la campana dopo 12 mesi di intenso lavoro. Il passaggio di consegne è avvenuto nei giorni scorsi, con Coccetta che si dice «onorato per il servizio che sono stato chiamato a svolgere. Cercherò di portarlo avanti nel solco tracciato dai miei predecessori per rendere sempre più grande il prestigio del nostro club. Il Covid – prosegue il neo presidente – ha creato ovviamente delle difficoltà ed anche per questo puntiamo a realizzare tutti i progetti che, progettati ed avviati nell’anno precedente, sono stati poi frenati dal virus. Il nuovo programma che abbiamo impostato si rivolge come sempre allo sviluppo del territorio con particolare attenzione al disagio sociale. L’esperienza degli ultimi mesi fara comunque sì che, in caso di necessità, saremo comunque pronti a modulare e adeguare i nostri obiettivi che si mantengono ambiziosi».

LIONS TERNI HOST AIUTA I GIOVANI E GLI ORATORI