Lite nella notte a Bastia Umbra, muore un 24enne

Una notte di festa, quella della vigilia di Ferragosto, a Bastia Umbra è finita in tragedia: un ragazzo di 24 anni di Spoleto ha perso la vita in seguito ad una rissa. Una lite, in due diversi momenti, che ha visto coinvolti due gruppi, uno proveniente da Spoleto e altri ragazzi – forse di origini straniere – residenti a Bastia.

La lite e l’investimento

Nella rissa, accanto a un noto locale in via Giontella, il 24enne è caduto a terra per via dei calci e pugni presi e subito dopo è stato investito da un’auto – una Opel Corsa nera guidata in retromarcia da uno dei ragazzi – che gli è passata sopra due volte. Non si conoscono ancora i motivi della lite, ma intanto sono scattate le indagini dei carabinieri della compagnia comando di Assisi, al seguito del tenente colonnello Marco Vetrulli. Alcune persone sono state fermate per essere ascoltate, sia nella caserma di Bastia Umbra, che alla compagnia comando di Assisi. Sul posto il pm Paolo Abbritti, i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.