Lite per la viabilità, 34enne minaccia con coltello e cacciavite: denunciato

Colpi sul cofano con i pugni, poi coltello e cacciavite per minacciare. È terminata con la denuncia a carico di un 34enne una lite scoppiata in strada a Perugia per motivi legati al traffico: ci ha pensato la polizia di Stato ad intervenire in via Sicilia per evitare che la situazione degenerasse.

L’sos e le minacce

A chiedere aiuto è stata una donna. Ha riferito agli agenti che, dopo la discussione, ha notato il conducente fermarsi per entrare in un’attività commerciale: ne ha approfittato per annotare il numero della targa. Il 34enne se ne è accorto e, innervosito, ha iniziato a colpire il cofano con pugni. Sul posto è giunto il fidanzato della donna per aiutarla: a sua volta è stato minacciato con un coltello ed un cacciavite.

La denuncia

L’uomo era andato via quando sono arrivati gli agenti. «Nel corso della notte, il 34enne si è presentato in questura – spiega la questura – per raccontare la sua versione dei fatti. Sottoposto a perquisizione dagli agenti, il ragazzo è stato trovato in possesso di una mazza di legno, un coltello da cucina e un cacciavite». Scattata la denuncia per minacce aggravate e porto di oggetti atti ad offendere.