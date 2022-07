Litigano per la guerra: 74enne accoltella ucraino ed è arrestato

E’ stato arrestato in flagrante dalla polizia di Stato di Perugia, il 74enne – uno straniero nato in Russia ma con cittadinanza ucraina, in evidente stato di ebbrezza – domenica mattina ha ferito con un coltello da cucina il conquilino 53enne, dell’Ucraina, all’interno della struttura di accoglienza diocesana di Montemorcino, in via di San Galigano a Perugia. L’uomo aggredito, è rimasto ferito al torace ma non in maniera grave: lo hanno soccorso e trasportato in ospedale, dove è stato poi ricoverato, gli operatori del 118. L’aggressore invece è stato rintracciato poco dopo il fatto dalla polizia di Stato, nei pressi di un’area boschiva vicina al centro di accoglienza, sporco di sangue ed ubriaco. Da subito l’uomo – riferisce la questura di Perugia in una nota – si è mostrato collaborativo ed ha raccontato ai poliziotti di aver litigato con il conquilino per le vicende della guerra che vedono opposti i due Paesi, Ucraina e Russia. Dopo essere stato accompagnato in Questura per gli accertamenti di rito, il 74enne ha accusato un malore ed è stato soccorso dai sanitari che lo hanno portato presso il locale nosocomio per verificare le sue condizioni di salute. In seguito, è stato arrestato per tentato omicidio e lesioni personali aggravate ed è stato accompagnato presso il carcere di Capanne in attesa dell’udienza di convalida.

