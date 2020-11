Minaccia i carabinieri per multa da pagare: giovane denunciato

Non ha gradito il controllo dei carabinieri per il rispetto delle normative anti Covid-19 e in risposta li ha aggrediti verbalmente, arrivando a minacciare di pagare qualcuno per bruciargli le abitazioni piuttosto che pagare la multa. Protagonista della vicenda un 27enne albanese, denunciato in stato di libertà dai militai della stazione di Umbertide.

Ubriaco

L’episodio è accaduto nel tardo pomeriggio di venerdì. Il giovane, già noto alle forze dell’ordine, era senza mascherina di fronte ad un bar più volte segnalato nei mesi scorsi per la presenza di numerose persone all’esterno: i carabinieri hanno proceduto con la sanzione amministrativa, accorgendosi cheil 27enne era su di giri a causa dell’alcol. Da qui l’aggressione verbale ai due militari. Guai in serie per lui: oltre alla multa per il mancato utilizzo del dispositivo di protezione individuale, ci sono anche le denunce per ubriachezza in luogo pubblico e minaccia a pubblico ufficiale.