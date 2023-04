L’Umbria festeggia una campionessa italiana nel nuoto giovanile: trionfo Sofia Napoli

L’Umbria può festeggiare una campionessa italiana del nuoto a livello giovanile. A Riccione, in occasione criteria nazionali giovanili, la classe 2010 Sofia Napoli del Cnat’00 Amici del Nuoto di Città di Castello si è imposta negli 800 e nei 400 stile libero in 8 minuti 59 secondi e 92 decimi. Per la città tifernate è la prima volta che accade in trent’anni.

Risultato storico

L’amministrazione comunale, congratulandosi con la giovanissima atleta, parla di «risultato storico che sottolinea lo straordinario valore del movimento natatorio cittadino, da decenni ai vertici nazionali con atleti, società sportive e manifestazioni che sono un grande motivo di orgoglio per la città e per chi la governa». Festeggiatissima dai compagni di squadra, dal presidente del Cnat’99 Federico Cavargini e dagli allenatori Marco Bragagni e Marco Lelli, Sofia è stata protagonista di un’autentica impresa: davanti a tutte fino ai 700 metri, è stata superata dalla fiorentina Sofia Biagi e, dopo un testa a testa appassionante, ha vinto proprio all’ultima bracciata, battendo la rivale per 7 decimi. Una prestazione in vasca eccezionale, con cui ha abbassato addirittura di 18 secondi il tempo di qualificazione ai campionati italiani. Succede così nella storia del nuoto tifernate alla concittadina Claudia Masciarri, che si era laureata campionessa italiana nei 100 metri stile libero nel marzo del 1993 a Desenzano del Garda.