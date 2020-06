Sanità in lutto, addio al dottor Maragoni

Dedizione, cortesia e disponibilità per i tanti pazienti che ha assistito nel corso degli anni e per i pazienti con cui ha lavorato fianco a fianco. Caratteristiche che hanno contraddistinto la carriera del dottor Giorgio Maragoni, scomparso nella sua abitazione di Corciano dopo una lunga malattia. Per anni è stato primario della cardiologia dell’ospedale di Spoleto e poi di quello di Foligno, nonché direttore del dipartimento di emergenza-urgenza della Usl Umbria 2.

Il cordoglio



Un professionista molto apprezzato e stimato nella comunità cittadini e negli ambienti scientifici: nonostante la malattia ha garantito una costante presenza nei reparti anche negli ultimi tempi. «Un uomo di grandi doti umane – il cordoglio della Usl Umbria 2 – e qualità professionali che lascia un vuoto importante e un’impronta significativa nella sanità regionale. A nome di tutta l’azienda sanitaria e dei tanti colleghi del dottor Maragoni, il commissario straordinario Massimo De Fino, il direttore sanitario Camillo Giammartino, il direttore amministrativo Davina Boco, il direttore medico degli ospedali di Foligno e Spoleto Luca Sapori, colpiti da questa triste notizia, nel ricordare il prezioso operato di un illustre e stimato professionista, si stringono con affetto intorno ai familiari e alle tante persone che gli hanno voluto bene».