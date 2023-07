‘Maggio Organistico’ e Musica nel chiostro’: tornano i concerti estivi di Ameria Umbra

Tornano anche quest’anno i concerti estivi organizzati dall’associazione Ameria Umbra con il patrocinio e il contributo dei comuni di Amelia, Giove, Lugnano e Penna in Teverina, il determinante sostegno della Fondazione Carit e la collaborazione dell’Ente Palio dei Colombi, della Pro loco di Amelia e della Corale Amerina. Undici gli appuntamenti che spaziano dai tradizionali concerti del ‘Maggio Organistico’, ormai trasferiti stabilmente nel più favorevole mese di agosto e che valorizzeranno gli organi del territorio con esecuzioni di solisti di fama internazionale, alle conferenze e presentazioni di libri e cd oltre a due concerti vocali. I due ‘contenitori’ delle iniziative saranno perciò ‘I concerti del Maggio Organistico’ e ‘Musica nel chiostro’. In particolare il professor Piero Mioli, uno dei decani della musicologia italiana, ricorderà Maria Callas nel centenario della nascita; la dottoressa Maura Sgarro presenterà il suo libro incentrato sui dialoghi con sedici artisti del barocco europeo, con la partecipazione di Gabriele Catalucci che illustrerà gli strumenti antichi presenti nelle nature morte di Evaristo Baschenis, uno degli autori in dialogo con l’autrice. Il maestro Eugenio Renzetti e il suo quartetto illustreranno, con un concerto jazz, il contenuto del loro ultimo Cd. Alla conferenza del professor Mioli seguirà un concerto lirico mentre il 16 agosto il Trio D’Arna ripercorrerà la storia della canzone italiana da Fred Buscaglione a Franco Battiato. Un programma, dunque, per tutti i gusti in attesa di raggiungere il 50° anniversario dei concerti del ‘Maggio Organistico’ nell’edizione 2024.

