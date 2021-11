Magione, auto contro casa: un morto e un ferito grave

Tragico incidente stradale mercoledì pomeriggio, poco dopo le ore 16, a San Feliciano (Magione). Un’autovettura con due uomini a bordo è finita contro una casa disabitata in via Valderigo dopo che il conducente ne ha perso il controllo. Il bilancio è pesantissimo: un uomo di mezza età di nazionalità romena è deceduto ed un’altro, un 46enne originario della Repubblica Ceca, è stato trasportato in ‘codice rosso’ all’ospedale di Perugia a seguito dei traumi riportati nel violento impatto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli operatori del 118. gli agenti della polizia Locale di Magione ed i carabinieri per ricostruire la dinamica del sinistro – che non ha coinvolto altri veicoli – e gestire la viabilità.

L’AUTO COINVOLTA NELL’INCIDENTE – VIDEO