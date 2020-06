Magione, centauro 55enne perde la vita

Incidente stradale mortale giovedì pomeriggio a Magione (Perugia) in località Casenuove, lungo il rettilineo di via dei Molini. La vittima è Fabrizio Crispino, 55enne di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) che, in sella ad una moto, è finito contro un’autovettura. Uno scontro frontale dalle conseguenze purtroppo tragiche. Al volante dell’auto, una Volkswagen Polo, una donna di 47 anni di Corciano: illesa ma sotto shock, è stata accompagnata in ospedale per accertamenti.

Soccorsi inutili

Gli operatori del 118 intervenuti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del centauro marchigiano, in Umbria probabilmente per un giro in sella alla sua moto. Purtroppo senza esito i tentativi di rianimarlo: troppi gravi i traumi riportato dal 55enne. Sull’accaduto sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Città della Pieve intervenuti sul posto per ricostruire la dinamica del grave sinistro.