Malore mentre fa il bagno: muore 69enne di Terni a Tarquinia

Ha perso la vita mentre faceva il bagno a causa di un improvviso malore in acqua. Tragedia nel tardo pomeriggio di venerdì a Tarquinia, nota località laziale: è morta in questo modo R.M., 69enne di Terni, come riportato in prima battuta dal sito di informazione etrurianews.it. Purtroppo per lei non c’è stato nulla da fare ed il massaggio cardiaco praticato dagli operatori sanitari non è servito. A lanciare l’allarme un giovane che aveva notato la donna priva di sensi in mare. Per gli accertamenti si sono attivati gli agenti della polizia Locale, allertato anche l’elicottero. La donna era rimasta vedova da poco e lascia una figlia.

Condividi questo articolo su