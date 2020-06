Malore Tesei: «Nulla di grave. Ora sta bene»

La presidente della Regione Umbria, Donatela Tesei, si trova ricoverata per accertamenti all’ospedale ‘San Matteo degli Infermi’ di Spoleto, a seguito del malore accusato domenica mattina a Preci, in Valnerina, durante le celebrazioni patronali per la Madonna della Pietà alla presenza dell’arcivescovo Renato Boccardo e del commissario strordinario per la ricostruzione Giovanni Legnini. Donatella Tesei ha perso per i sensi per pochi istanti, proprio mentre stava parlando Legnini, accasciandosi a terra probabilmente a causa di uno sbalzo di pressione. È stata subito soccorsa dai presenti e quindi dagli operatori del 118 di Norcia che l’hanno condotta in ospedale. Un malore dopo il quale la presidente della Regione ha subito riacquistato i sensi, rassicurando i presenti, ma che, ovviamente, deve essere approfondito sul piano medico per capirne natura, entità e se sia – come si può immaginare – legato al forte stress del periodo, in cui l’esecutivo di palazzo Donini ha dovuto fronteggiare, Tesei in testa, l’emergenza coronavirus.

Alessandrini (Lega): «Nulla di grave, sta bene»

Ad aggiornare nel primo pomeriggio di domenica circa le condizioni della presidente Tesei, è la senatrice ternana della Lega, Valeria Alessandrini: «Donatella Tesei sta bene – afferma -, le sue condizioni non destano preoccupazione». La Alessandrini era presente a Preci domenica mattina ed ha raggiunto poi spoleto per stare vicina alla governatrice dell’Umbria: «La presidente mi ha chiesto di rassicurare tutti sulle sue condizioni – prosgeue la senatrice – si è trattato solo di uno sbalzo di pressione dovuto probabilmente al caldo. Dopo aver svolto tutti gli accertamenti del caso, siamo sicuri potrà tornare presto a casa». Conferme in tal senso giungono anche dalla Usl Umbria 2: l’ipotesi più probabile è quella dello sbalzo di pressione dovuto a caldo e stanchezza.

«Forza presidente»

Tanti i messaggi di vicinanza alla presidente della Regione dopo la notizia del malore. Così il capogruppo del M5s in consiglio regionale, Thomas De Luca: «Alla presidente Tesei va la nostra vicinanza e il nostro augurio di pronta guarigione».

Articolo in aggiornamento