Malore a Preci, Tesei dimessa: «Sta bene»

La presidente della Regione Umbria, Donatela Tesei è stata trasportata per accertamenti all’ospedale ‘San Matteo degli Infermi’ di Spoleto, a seguito del malore accusato domenica mattina a Preci, in Valnerina, durante le celebrazioni patronali per la Madonna della Pietà alla presenza dell’arcivescovo Renato Boccardo e del commissario strordinario per la ricostruzione Giovanni Legnini. Donatella Tesei ha perso per i sensi per pochi istanti, proprio mentre stava parlando Legnini, accasciandosi a terra probabilmente a causa di uno sbalzo di pressione. È stata subito soccorsa dai presenti e quindi dagli operatori del 118 di Norcia che l’hanno condotta in ospedale. Un malore dopo il quale la presidente della Regione ha subito riacquistato i sensi, rassicurando i presenti, ma che, ovviamente, deve essere approfondito sul piano medico per capirne natura, entità e se sia – come si può immaginare – legato al forte stress del periodo, in cui l’esecutivo di palazzo Donini ha dovuto fronteggiare, Tesei in testa, l’emergenza coronavirus.

Alessandrini (Lega): «Nulla di grave, sta bene»

Ad aggiornare nel primo pomeriggio di domenica circa le condizioni della presidente Tesei, è la senatrice ternana della Lega, Valeria Alessandrini: «Donatella Tesei sta bene – afferma -, le sue condizioni non destano preoccupazione». La Alessandrini era presente a Preci domenica mattina ed ha raggiunto poi spoleto per stare vicina alla governatrice dell’Umbria: «La presidente mi ha chiesto di rassicurare tutti sulle sue condizioni – prosgeue la senatrice – si è trattato solo di uno sbalzo di pressione dovuto probabilmente al caldo. Dopo aver svolto tutti gli accertamenti del caso, siamo sicuri potrà tornare presto a casa». Conferme in tal senso giungono anche dalla Usl Umbria 2: l’ipotesi più probabile è quella dello sbalzo di pressione dovuto a caldo e stanchezza.

Il bollettino della Usl

L’azienda sanitaria Umbria 2, attraverso un bollettino diffuso intgorno alle ore 18 di domenica, aggiorna sulle condizioni della presidente della Regione: «Oggi alle ore 14 circa la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei, nel corso delle celebrazioni patronali per la Madonna della Pietà a Preci, in Valnerina, ha accusato un malore con un temporaneo abbassamento della pressione arteriosa che ha determinato una momentanea perdita di conoscenza. La governatrice è stata condotta dal servizio 118 al pronto soccorso dell’ospedale ‘San Matteo degli Infermi’ di Spoleto dove ha eseguito tutti gli accertamenti del caso. Dopo circa due ore e mezza la presidente è stata dimessa in ottime condizioni di salute generale con l’indicazione dei sanitari a qualche giorno di riposo.

La presidente – conclude la Usl 2 – ha rivolto un sentito ringraziamento al personale del 118 e del pronto soccorso del ‘San Matteo degli Infermi’ per la disponibilità e professionalità dimostrati».

«Forza presidente»

Tanti i messaggi di vicinanza alla presidente della Regione dopo la notizia del malore. Così il capogruppo del M5s in consiglio regionale, Thomas De Luca: «Alla presidente Tesei va la nostra vicinanza e il nostro augurio di pronta guarigione». Anche il gruppo consiliare della Lega in Regione formula gli auguri di pronta guarigione: «Siamo sicuri che una guerriera come lei non si lascerà di certo abbattere da un piccolo incidente di percorso come quello accaduto oggi a Preci». «Cara presidente, ho appreso la notizia del lieve malore che hai avuto e ti invio auguri sinceri di pronto ristabilimento»: è il messaggio che il deputato umbro del Pd Walter Verini ha inoltrato alla Tesei subito dopo aver appreso la notizia. «Alla presidente – aggiunge Verini – ho voluto esprimere la vicinanza mia e dei Democratici dell’Umbria». Un «augurio di pronta guarigione» alla presidente Tesei viene inoltrato dai consiglieri regionali di Fratelli d’Italia, Marco Squarta ed Eleonora Pace. «Ci auguriamo – scrivono in una nota congiunta – che la governatrice possa tornare al più presto nel pieno delle forze per continuare nel duro lavoro in una fase di emergenza difficile per tutti. La buona notizia delle dimissioni di Donatella Tesei dall’ospedale di Spoleto tranquillizza tutti gli umbri a proposito delle condizioni di salute della presidente alla quale vanno i nostri migliori auguri».

Rinviato l’incontro con Marcegaglia

Il malore accusato dalla Tesei porta al rinvio degli incontri istituzionali fissati per lunedì a Terni, fra l’industriale Antonio Marcegaglia – interessato all’acquisto di Ast – e i rappresentanti delle istituzioni del territorio. Quello con la presidente della Regione era fissato per le ore 15 ma – riferisce Confindustria Umbria – «per rispetto istituzionale Marcegaglia ha preferito rinunciare anche agli altri appuntamenti».