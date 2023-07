Maltempo in Umbria, notevole quantità di pioggia e fulmini. Ancora problemi

Super lavoro per i vigili del fuoco nella parte nord dell’Umbria nelle ultime ore. Tutto a causa dell’ondata di maltempo – prevista da metà settimana – che ha colpito il territorio regionale: a partire dalla notte tra venerdì e sabato sono stati circa 70 gli interventi da parte del comando Vvf di Perugia e altri ne risultano in corda. Danni d’acqua e rami caduti non sono mancati.

Focus sul Tescio

«È stato attentamente monitorato – spiega il comando provinciale di Perugia – il torrente Tescio, il cui livello era salito durante la notte ma subito rientrato. Stessa cosa per il torrente Fosso delle Piazze in località Ponticelli a Città della Pieve, anch’esso al momento sotto controllo. Fortunamente, dopo le forti piogge che hanno colpito gli stessi territori la settimana scorsa, non vi sono particolari criticità da segnalare.

La quantità di pioggia

Perugia Meteo parla di un evento non consueto per l’Umbria con «quantitativi di pioggia davvero notevoli, il tutto accompagnato da intense fulminazioni, in qualche momento continue, come avviene in questi casi, con moltissimi fulmini nube-terra. Molte località hanno quasi doppiato le media precipitativa di giugno in poco più di 12 ore, con punte di oltre 100 mm. al confine tra Toscana e Umbria (zona Alto Tevere), nella zona dei Ponti (136mm a Ponte Valleceppi), nel comprensorio di Assisi, in alcune località della parte meridionale del comprensorio del Trasimeno e anche, probabilmente, in alcune zone del Pievese, non coperte da stazioni meteo». Allagamenti, piccoli smottamenti ed esondazioni temporanee di torrenti in diverse parti.