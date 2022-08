Maltratta la moglie e i tre figli: arrestato in flagrante a Foligno

Gli agenti della polizia di Stato del commissariato di Foligno hanno arrestato un cittadino straniero per maltrattamenti in famiglia ai danni della moglie e dei tre figli. L’uomo, già noto alla polizia per i reati di guida in stato di ebbrezza e molestie, nella serata del 29 agosto ha deto in escandescenze contro i tre figli all’interno della casa familiare. Terrorizzati, si erano rifugiati nel pianerottolo condominiale chiedendo aiuto alla polizia, vista l’assenza della madre che in quel momento si trovava fuori di casa per lavoro. Sentiti dagli agenti, hanno raccontato che il padre, in stato di alterazione per l’abuso di alcol, aveva improvvisamente iniziato a insultarli e a minacciarli. Aveva poi iniziato a tirargli contro alcune suppellettili, non riuscendo a colpirli. Entrati in casa, gli agenti hanno trovato l’abitazione a soqquadro e l’uomo ancora in preda ai fumi dell’alcol. Nonostante i tentativi di riportarlo alla calma, incurante della presenza dei poliziotti ha proseguito con una condotta intimidatoria minacciando di morte i figli. Gli accertamenti della polizia di Stato hanno fatto emergere che quello accaduto, non era il primo episodio del genere: in passato, dopo essersi ubriacato, aveva già minacciato e inveito contro la mogli e i tre figli. Da qui l’arresto e la traduzione nel carcere di Spoleto dove si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria.

