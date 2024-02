Si terrà venerdì 23 febbraio, alle ore 18 negli spazi del cenacolo San Marco (via del Leone, Terni), la presentazione del libro di Franca Giffoni Mosca intitolato ‘Maps. Miei amici per sempre’ (edizioni Thyrus). Le illustrazioni sono a cura di Rosella Mosca e la presentazione si svilupperà con un dialogo fra l’autrice e Paola Biribanti. A QUESTO LINK tutti i dettagli su ‘Maps. Miei amici per sempre’.

