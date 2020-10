Maria Chiara: «Atleta speciale, ragazza dolce e sensibile»

Dolore, cordoglio ma anche tanto affetto verso i familiari e gli amici più cari di Maria Chiara Previtali, la studentessa di Amelia morta ad appena 18 anni, con la tragica scoperta fatta sabato mattina nell’abitazione del fidanzato in via delle Rimembranze. A ricordarla sono davvero in tanti – in testa il sindaco Laura Pernazza – come una persona dolce, sensibile, sì forse anche fragile ma con un grande senso dell’amicizia e altrettanta generosità verso gli altri. Una perdita enorme per i suoi cari ma anche per tutta la comunità che si trova a riflettere ancora una volta su una vita volata via troppo presto e per cause che è difficile se non impossibile accettare. Fra i ricordi, quelli legati alla sua grande passione, il Kung Fu, di cui era cintura nera. Chi si è allenato con lei ne sottolinea l’assoluta bravura, la determinazione ed anche l’eleganza. Il suo maestro, Simone Mariani della scuola Qing Long – dove la scomparsa di Maria Chiara ha suscitato profonda commozione – parla di «uno dei giorni più brutti del mia vita, ciò che un padre o un maestro non deve mai passare, perdere una allieva come lei. Maria Chiara, ti ho voluto e ti voglio bene come se fossi mia figlia, e te ne vorrò sempre».

