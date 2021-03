Campeggio Marmore, in attesa del bando c’è chi lo cerca

Da Norimberga, in Germania, a Marmore. In cerca di un campeggio che non c’è, quantomeno nell’area dei Campacci dopo la chiusura dello scorso gennaio: a segnalare la curiosa situazione è l’ex consigliere comunale Sandro Piccinini. «Due cittadini fantastici tedeschi mi chiedono dove è possibile trovare un camping. Intanto pagano la sosta», con tanto di foto a raccontare l’accaduto. Tutto ciò mentre nel contempo gli uffici di palazzo Spada sono impegnati alla predisposizione del bando per affidamento in seguito alle polemiche degli ultimi mesi e la soluzione prospettata in avvio di marzo. Pasqua saltata, si punta – Covid permettendo – all’estate.

