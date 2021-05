Terni, museo ‘Hydra’: progetto ultimato, 70 mila euro di lavori

di S.F.

Un adeguamento da 70 mila e 40 euro, in parte scomputabili dal canone concessorio. Questa la cifra necessaria per l’adeguamento dei locali seminterrati della scuola ‘Don Milani’ di Marmore – località Campacci – per lo sviluppo del progetto ‘Hydra’ che vede coinvolta la Museo della cascata srls in seguito all’aggiudicazione del bando: ultimato il progetto definitivo/esecutivo che, a stretto giro, sarà approvato dal consiglio comunale insieme alla variante di destinazione d’uso.

MUSEO CASCATA ‘HYDRA’: FIRMA PER LA CONCESSIONE

LA MUSEO DELLA CASCATA SRLS SI PRENDE PARTE DELLA ‘DON MILANI’

Attività espositiva

Come noto i locali saranno utilizzati – la società si è aggiudicata il bando del Comune per la concessione decennale – per la creazione di un’attività espositiva legata alla valorizzazione turistica dell’area della cascata. Più nello specifico un museo multimediale. Il progetto di adeguamento – impegnati gli architetti Manuela Gualtieri, Alessandro Capati e l’ingegnere Leonardo Temperoni – è stato inviato nelle scorse settimane e per avviare le operazioni restyling occorre l’approvazione del consiglio: l’importo complessivo supera i 70 mila euro e oltre la metà, 49 mila, saranno scomputati dal canone concessorio di 8.640 euro l’anno. Non solo. Un ulteriore passaggio è legato alla nuova destinazione per servizi pubblici ed attività di interesse generale: il doppio ‘sì’ comporterà il titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori.