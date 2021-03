Marsciano, 32enne si ribalta con l’auto: ferito

Incidente stadale autonomo nella prima serata di venerdì lungo la ‘diretta’ del Cerro – strada provinciale 375 – che collega la superstrada E45 con Marsciano. Un giovane di 32 anni di Deruta ha perso il controllo dell’auto di cui era al volante, finendo per ribaltarsi. Soccorso dagli operatori del 118 dell’ospedale di Pantalla, è stato trasportato in ‘codice giallo’ all’ospedale di Perugia. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri per i rilievi e le operazioni di messa in sicurezza e gestione della viabilità.

