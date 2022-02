E45, auto contro un furgone all’uscita di Marsciano: un ferito

Brutto incidente sulla E45 all’altezza di Marsciano, direzione Sud. Un’auto è finita contro un furgone, ma per fortuna le condizioni dell’uomo alla guida del veicolo non sono gravissime. Conseguenze invece sul traffico.

I soccorsi

Code si sono subito formate da Perugia al punto del sinistro, con circolazione su una sola carreggiata. Sul posto, oltre alla polizia stradale perugina, un mezzo dei vigili del fuoco, una ambulanza e un’automedica partita da Pantalla.

Ferito ad una gamba

Il ferito è stato trasportato al Santa Maria della Misericordia in codice giallo.Si tratta di un ragazzo di 20 anni, estratto dai vigili del fuoco di Todi. Per lui solo una ferita ad un arto, per fortuna.