Marsciano: bimbo di 4 anni precipita dalla finestra di casa

È sfuggito al controllo della madre intenta ad eseguire alcuni lavori domestici e, dopo essersi avvicinato alla finestra – l’abitazione è posta al primo piano -, ha perso l’equilibrio ed è caduto da un’altezza di circa sei metri. Parliamo di un bambino di appena 4 anni – ne compirà 5 quest’anno – residente in vocabolo Cerro Basso a Marsciano (Perugia) e che ora, miracolosamente vivo, si trova ricoverato nella pediatria dell’ospedale di Perugia con una prognosi di 40 giorni. Il fatto è accaduto mercoledì e a riportare la notizia è il quotidiano ‘Il Messaggero‘ con un articolo a firma di Luigi Foglietti.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, il fatto che il piccolo abbia urtato con la testa contro la terra di un piccolo giardino, e non contro il cordolo del marciapiede, avrebbe evitato conseguenze ancora più gravi e drammatiche, atteso che le lesioni riportate nella caduta sono comunque significative e di certo non lievi. Ad accorgersi dell’accaduto, in prima battuta, sarebbe stata una vicina di casa e immediato – fra lei e la madre – è scattato l’allarme che ha portato sul posto il 118 per il successivo trasporto in ospedale. Del caso se ne stanno occupando anche i carabinieri della Compagnia di Todi che, anche loro presenti dopo i fatti, hanno dato il via ai doverosi accertamenti del caso volti a ricostruire con precisione l’accaduto.