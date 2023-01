Marsciano, la stufetta che ha in casa prende fuoco: 53enne muore per il fumo inalato

Il fatto che non si fosse presentato al lavoro, ha preoccupato i colleghi che hanno fatto scattare le ricerche. E purtroppo il 54enne Abbass Moukdi, 53enne originario del Marocco, giaceva senza vita nella sua casa di piazza dello Statuto 5, a Marsciano (Perugia). La tragica scoperta è avvenuta nel primo pomeriggio di martedì e sul posto si sono portati i carabinieri della Compagnia di Todi, gli agenti della polizia Locale di Marsciano ed i vigili del fuoco di Perugia. La prima ipotesi è che il 53enne sia stato uccuso dal fumo inalato in seguito all’incendio di una stufetta che aveva in casa. I vigili del fuoco, intervenuti per domare le fiamme, hanno fatto la tragica scoperta. L’accaduto è finito all’attenzione del sostituto procuratore Alessandro Tana della procura della Repubblica di Spoleto per le indagini del caso. La salma di Abbass Moukdi è stata trasportata all’ospedale di Perugia ma è probabile che non vengano disposti ulteriori accertamenti, con il nulla osta al trasporto in patria.

