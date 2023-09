Marsciano: precipita dal tetto del casolare. Muore commercialista 62enne

Domenica sera è caduto da un’altezza di circa dieci metri, dopo essere salito sul tetto del suo un antico casolare di campagna di vocabolo Palazzo (Marsciano). Nonostante i soccorsi e il ricovero all’ospedale ‘Santa Maria della Misericordia’ di Perugia, l’uomo – il noto commercialista e broker 62enne Andrea Censi, originario di Roma e co-fondatore dello studio Censi-Salvatori – è morto circa tre ore dopo l’accaduto. Troppo gravi le lesioni causate dall’impatto con il suolo. A riportare la notizia è Il Messaggero – Umbria che ipotizza che il professionista 62enne – inizialmente cosciente, tanto da riferire ai soccorritori del cedimento del tetto in ondulato – fosse salito fin lì per recuperare un gatto. Sulla vicenda sono in corso indagini da parte dei carabinieri della Compagnia di Todi ma la dinamica, allo stato, non presenta ricostruzioni diverse da quella del tragico incidente domestico. Andrea Censi risiedeva a Marsciano dal 2020 nello storico casolare – denominato villa Vallerani – ereditato dalla madre.

Condividi questo articolo su