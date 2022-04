Marta e Cristina presto in Italia con un volo speciale

Fra mercoledì e giovedì potrebbero tornare in Italia Marta Orsini e Cristina De Propris, le due giovani di Perugia – specializzande in anestesia e rianimazione – rimaste gravemente ferite nell’incidente stradale accaduto lo scorso 8 aprile in Giordania, in cui ha perso la vita la collega e amica 31enne Lucia Menghini di Foligno.

Piccoli progressi confortanti

I piccoli miglioramenti registrati nelle loro condizioni dai sanitari dell’ospedale di Amman, dove si trovano ricoverate, avrebbero spinto i medici italiani, che le seguono a distanza, a dare l’ok al volo speciale dell’Aeronautica Militare che, partendo da Ciampino, dovrebbe riportarle in Italia, con l’organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Accanto a loro, nell’ospedale della capitale giordana, ci sono i genitori che le hanno raggiunte dopo il grave incidente stradale. A bordo dell’aereo ci sarà anche un’equipe dell’ospedale ‘Santa Maria della Misericordia’ di Perugia per tutte le necessità sanitarie legate al trasferimento e quindi seguire il successivo ricovero nel nosocomio umbro.

La raccolta di fondi

Circa la raccolta di fondi attivata dagli amici delle due ragazze sulla piattaforma GoFundMe (QUI IL LINK PER DONARE) per aiutarle a sostenere le spese necessarie in un momento così complesso, la somma raggiunta alla serata di lunedì è di poco superiore ai 36 mila euro su un target di 60 mila. Sono oltre 800 le singole donazioni effettuate in una gara di solidarietà che è destinata a proseguire e che ha sin qui dimostrato grande vicinanza e affetto verso le due giovani e le loro famiglie.