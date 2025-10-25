A distanza di due mesi dal delicato trapianto di cuore, Martina Nasoni è finalmente tornata a casa. La giovane ternana – vincitrice del Grande Fratello 16 e simbolo di coraggio e resilienza – era stata operata all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove l’intervento si era concluso con successo grazie all’eccellenza e all’umanità dell’équipe medica.

Un ritorno carico di emozione, quello di Martina, che ha trovato ad accoglierla amici e affetti più cari: palloncini, una crostata con la scritta ‘Bentornata a casa’ e un grande cartellone pieno di foto e ricordi, con un messaggio che racchiude affetto e leggerezza: ‘Il tuo cuore ha fatto il pit-stop ed è tornato più sprint che mai! Noi siamo qui, pronti a correrti accanto (ma piano, eh)’.

La 27enne, che fin dalla nascita convive con una cardiomiopatia ipertrofica congenita, aveva raccontato a fine agosto il difficile percorso verso l’intervento e la riconoscenza per chi le aveva ridato una nuova possibilità di vita: «Il mio cuore è nuovo, ma la riconoscenza è antica», aveva detto allora.

Ora, quel cuore nuovo la riporta finalmente a casa. E con un post sui social, Martina ha voluto condividere la sua emozione con i tanti che l’hanno sostenuta: «Casa non è mai stata così bella. Grazie amici miei per aver reso questo giorno indimenticabile e per essermi stati sempre accanto. Non riuscirò mai a sdebitarmi e non esistono parole abbastanza belle per spiegarvi quanto vi voglio bene. E grazie a tutte le persone che mi hanno scritto o pensato in questi lunghi due mesi, grazie dal profondo del cuore».

Una testimonianza che ancora una volta accende una luce sul valore della solidarietà e sul dono della vita. Dopo il trapianto, Martina guarda avanti con la forza che da sempre la contraddistingue: quella di una ragazza che ha imparato a rinascere, ogni volta, con il cuore.