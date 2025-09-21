di Maria Luce Schillaci

Emanuela Paolucci si è aggiudicata il premio ‘social’ del concorso fotografico 2025, organizzato da ‘paesaggitaliani.it’ durante l’Italian International Balloon Grand Prix che quest’anno si è svolto tra i Comuni di Massa Martana e Gualdo Cattaneo. La foto di Emanuela è quella che ha totalizzato il maggior numero di voti ‘like’ complessivi sulle pagine Instagram e Facebook dell’evento e di Paesaggitaliani.

Emanuela Paolucci ha ricevuto i complimenti dell’amministrazione comunale di Massa Martana: «Ci congratuliamo per il suo scatto che ha saputo immortalare la bellezza del nostro territorio con la poesia delle mongolfiere che sorvolano il capoluogo massetano durante l’Italian International Balloon Grand Prix, aggiudicandosi così il primo premio del concorso fotografico legato alla competizione mongolfieristica. Una manifestazione che attira team da tutto il mondo: quest’anno 44 squadre provenienti da 22 diverse nazioni. Centinaia le persone accorse all’alba per assistere alla partenza dei palloni. L’International Grand Prix non è solo una competizione. È magia, poesia, suggestione, voglia di leggerezza».

Emanuela nasce a Massa Martana (Perugia) dove vive per venti anni per poi trasferirsi ad Acquasparta (Terni). Tanta la gioia appena appreso del premio vinto: «Mi sono emozionata – dice – ho provato una grande felicità».

Per Emanuela la fotografia è un grande hobby, ama fare foto con il telefonino. Lo scatto vincitore è venuto fuori con un gesto improvviso: «Ero a bordo di una mongolfiera e rispetto al paesaggio della foto, la mia adorata Massa Martana, io ero di spalle. Poi mi sono girata all’improvviso e ho scattato la foto ed è venuto fuori quello che avete visto».