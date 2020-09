Massa Martana, un nuovo caso di Covid dopo tre mesi

Dallo scorso 13 giugno non aveva più persone positive al Covid sul proprio territorio. Giovedì 17 settembre, il comune di Massa Martana è tornato a contare un cittadino – domiciliato sul territorio, formalmente residente altrove, sempre in Umbria – affetto da coronavirus. Il sindaco Francesco Federici, informato giovedì mattina dalla Usl, ha firmato l’ordinanza di isolamento contumaciale relariva all’uomo che, da quanto appreso, si trovava già in isolamento fiduciario. In corso l’indagine epidemiologica da parte dell’auotorità sanitaria.

SPECIALE CORONAVIRUS – UMBRIAON