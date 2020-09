Tenta di uccidere la madre dandogli fuoco: 25enne in carcere

Ha massacrato di botte la madre e, in preda all’ira, ha tentato di dargli fuoco dopo averla cosparsa di liquido infiammabile per questioni economiche. L’uomo, un 25enne di origini marocchine, è stato arrestato grazie all’intervento in sinergia di polizia di Stato e carabinieri nella zona di Corciano. Il fatto è avvenuto lunedì e la donna è stata trasportata con massima urgenza all’ospedale ‘Santa Maria della Misericordia’.

L’inizio

I militai del nucleo operativo radiomobile sono giunti sul posto – in seguito alla segnalazione – quando gli operatori sanitari del 118 l’avevano già trasferita in ospedale. L’autore nel contempo si è reso subito irreperibile: a raccontare alle forze dell’ordine ciò che era accaduto è stata la sorella 22enne, preoccupata per le condizioni della madre. Il fratello da circa quattro anni soffre di patologie legate a disturbi della personalità e, durante momenti di crisi, diventa molto aggressivo: tutto è nato da una discussione avuta tra i due nel giardino di casa, con il 25enne che ha spintonato la donna – si è rifugiata dai vicini in attesa che tornasse la calma – facendola cadere a terra. Era solo l’inizio.

L’apice della violenza

In serata, dopo che per qualche ora era tornato tranquillo, un nuovo sfogo: «Sto morendo», le parole pronunciate dalla donna al telefono con la figlia mentre era chiusa in camera. Il 25enne ha colpito più volte la madre e ha tentato di dargli fuoco – lanciandogli una sigaretta accesa – dopo averla cosparsa di liquido infiammabile, con ogni probabilità cherosene. Fallito l’obiettivo, ha ripreso con calci e pugni: a questo punto la madre ha finto di essere morta per tentare di sopravvivere. I militari una volta intervenuti hanno trovato copiose macchie di sangue in camera: subito scattate le indagini in collaborazione con gli uomini della sezione operativa e della stazione di Corciano.

La ricerca e il fermo



A trovarlo martedì mattina sono stati gli agenti della squadra Volante: la polizia, grazie all’intervento di due equipaggi, è riuscita a chiudere le due possibili vie di fuga e, dopo essersi guadagnati la fiducia del 25enne con il dialogo, lo hanno accompagnato in questura. Qui è scattato il fermo per tentato omicidio aggravato e tentato incendio: su disposizione del sostituto procuratore della Repubblica è stato condotto nel carcere di Capanne. Coinvolti nell’operazione anche i vigili del fuoco. Tragedia evitata.