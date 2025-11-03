Sta per iniziare un nuovo ciclo di conferenze: ‘MathTube – decima edizione’ si articola in sei incontri aperti alla cittadinanza, finalizzati a promuovere il sapere matematico e, più in generale, scientifico. Le conferenze, in programma dal 4 novembre, sono a carattere divulgativo e trasversale e hanno l’obiettivo di far scoprire la matematica come linguaggio universale che attraversa ogni campo del sapere, dall’arte alla tecnologia, dalla musica alla vita quotidiana.

L’iniziativa, promossa l’Associazione Umbra Mathesis – Sezione di Terni, conferma il successo di un progetto nato per portare la scienza fuori dalle aule e renderla accessibile a tutti, in particolare ai giovani e agli studenti delle scuole umbre. Ogni appuntamento di MathTube 10 sarà disponibile sia in presenza (in Bct) sia in diretta streaming, per favorire la più ampia partecipazione possibile. I relatori – docenti universitari, ricercatori e divulgatori – accompagneranno il pubblico in un viaggio che coniuga rigore scientifico e curiosità, con un linguaggio semplice e coinvolgente.

Come nelle precedenti edizioni, l’obiettivo è quello di avvicinare la comunità al pensiero matematico, mostrando come la logica, la statistica e la modellizzazione siano strumenti essenziali per comprendere la realtà che ci circonda.