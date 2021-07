Matrimonio Gualdo Tadino, nove positivi: «Sei non vaccinati»

Nove casi di Covid riscontrati. Questo l’esito del maxi screening effettuato dalla Usl Umbria 1 dopo la problematica sorta post matrimonio celebrato a Gualdo Tadino sabato scorso: sono due in più rispetto al primo bilancio dei controlli in seguito all’accertamento del primo positivo.

A CELEBRARLO IL SINDACO PRESCIUTTI

I casi e le condizioni

Le persone positive sono residenti nell’Alto Chiascio (5), nel Perugino (3) ed una a Spoleto. La Usl Umbria 1 specifica in tal senso che dei nove «solo una persona ha completato il ciclo di vaccinazione e risulta essere asintomatico, altri due avevano ricevuto solo la prima dose. Gli altri non risultano vaccinati». Fortunatamente sono tutti in buone condizioni. I tamponi effettuati in totale sono circa 100 e hanno coinvolto invitati e soggetti – personale compreso – coinvolti nel matrimonio. Resta al momento sconosciuto l’esito dei test riguardanti i residenti nelle Marche ed in Toscana.