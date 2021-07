Mattinata infernale sulla ‘Centrale Umbra’: tre feriti gravi

Incidente stradale con carambola nella prima mattinata di giovedì – intorno alle ore 9.20 – lungo la superstrada ss75 ‘Centrale Umbra’, all’altezza di Ospedalicchio (territorio comunale di Bastia Umbra) in direzione Perugia. Nel sinistro sono rimasti coinvolti complessivamente sei veicoli, tra cui due autocarri Iveco Daily a pieno carico. Dalle prime indicazioni ci sono tre feriti – uno dei quali trasportato all’ospedale di Perugia in ‘codice rosso’ – estratti dalle lamiere dei mezzi grazie all’intervento dei vigili del fuoco di Perugia e Assisi. Sul posto anche gli operatori sanitari del 118 e le forze dell’ordine per la gestione del traffico. Inevitabili i problemi per la viabilità.

Il secondo impatto: due in codice rosso



Poco dopo sulla ‘coda’ del primo schianto si è verificato un altro incidente – stessa superstrada – all’altezza dello svincolo per Umbriafiere in direzione Perugia: due auto coinvolte e ulteriore lavoro per vigili del fuoco – arrivati dal capoluogo e da Foligno – e forze dell’ordine. Sono rimaste feriti due persone: un uomo di circa 40 anni ed una giovane donna, entrambi trasportati in ospedale. Entrambi sono in ‘codice rosso’.