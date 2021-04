Meteo, fino a 30 gradi nel weekend. Il 26 aprile ancora incerto

di F.L.

Instabilità soprattutto pomeridiana, con possibilità di pioggia, fino a giovedì (massimo venerdì), ma con temperature in graduale aumento. Poi, nel fine settimana, l’arrivo di una rimonta altopressoria con il termometro che, nei valori massimi, potrebbe sfiorare anche i 30° tra sabato e domenica. Queste le previsioni di Meteo Centro Italia per il prosieguo della settimana in Umbria, previsioni che dunque certificano il ritorno del bel tempo, almeno per qualche giorno.

L’interrogativo delle riaperture

Tutti gli occhi, soprattutto quelli dei ristoratori, sono però puntati su lunedì 26, quando nelle zone gialle – e l’Umbria dovrebbe rientrarci – è prevista la riapertura solo all’aperto, anche a cena fino alle 22, dei locali. Per avere però delle certezze in merito al tempo che farà quel giorno e in quelli seguenti bisognerà ancora attendere: l’alta pressione dovrebbe ‘tenere’ almeno fino alla prima parte della giornata di lunedì stesso, poi i modelli sono molto discordi. Alcuni – spiegano sempre da Meteo Centro Italia – evidenziano infatti un cedimento tra lunedì e martedì, dunque l’arrivo della pioggia, altri mantengono il bel tempo fino a meta settimana. Solo nei prossimi giorni si potranno avere delle certezze in merito.