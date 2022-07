Meteo in Umbria, rischio temporali: scatta l’allerta gialla

Rischio temporali per la giornata di sabato – tra la mattinata ed il primo pomeriggio – e avviso del dipartimento nazionale della Protezione civile. Sono otto le regioni per le quali scatta l’allerta gialla: sono Abruzzo, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Toscana, Veneto e Umbria (Chiani-Paglia, Trasimeno-Nestore, Nera-Corno, Chiascio-Topino, Medio Tevere e Alto Tevere). Nessun problema previsto invece per quel che concerne il rischio idraulico e idrogeologico. Mercoledì, specie sul territorio ternano, si sono registrati numerosi danni a causa della breve e intensa ondata di maltempo.

