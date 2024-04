Meteo Umbria: torna la neve, fiocchi dai 700 metri. Nel weekend riappare la primavera

Torna la neve sull’Umbria. Dopo la ‘spruzzata’ dei giorni scorsi, la primavera non accenna ad arrivare, almeno nel breve termine, tanto che nella notte tra martedì e mercoledì sono attese probabili nevicate fino a quote di alta collina. È l’effetto del nuovo nucleo di aria fredda di origine artica che, da martedì pomeriggio, si attesterà sul Tirreno settentrionale, «innescando la formazione – riferisce Perugia Meteo sul proprio profilo Facebook – di un minimo depressionario che convoglierà correnti di libeccio molto fredde per il periodo sull’Umbria».

Le previsioni

Lo zero termico si attesterà intorno ai 1.000 metri e non è escluso che, in occasione dei rovesci più intensi, le precipitazioni possano mantenere carattere nevoso fin sui 700 metri, localmente a quote più basse nelle zone di pendio a ridosso dei rilievi. «Se la previsione sarà confermata, potrebbe paradossalmente essere l’evento più rilevante di questo 2024 dal punto di vista delle precipitazioni nevose, dopo un inverno praticamente assente». A quote più basse sono attese precipitazioni di pioggia sparse fino a gran parte di mercoledì, «accompagnate – sempre secondo Perugia Meteo – da possibili locali intense grandinate». Ma non è tutto. Le temperature subiranno infatti «un’ulteriore diminuzione con i rischi di brinate e gelate tardive soprattutto nella mattinata di venerdì, quando la notte potrebbe essere sgombra da nubi ed esserci forte irraggiamento termico notturno». La primavera dovrebbe tornare a fare capolino anche sull’Umbria da giovedì 25 aprile in poi, grazie ad un graduale miglioramento del tempo. Anche le temperature rientreanno nella norma entro domenica, quando è attesa una giornata di sole su gran parte dell’Umbria.