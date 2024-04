Ad aprile Polino si è svegliata sotto un manto di neve

Lo avevano annunciato: «Tornerà la neve sull’Umbria» e così è stato. Mercoledì mattina Polino, come altri comuni della Valnerina ternana si è svegliata sotto un manto di neve. La squadra tecnica della Provincia di Terni ha immediatamente condotto un sopralluogo lungo la strada provinciale 66 di Collebertone per assicurarsi che la nevicata non avesse impattato negativamente la viabilità. Durante il controllo, i tecnici hanno potuto verificare che le strade rimanessero completamente percorribili e prive di ostacoli, la nevicata non ha causato alcun disagio ai conducenti o alla circolazione veicolare in generale.

