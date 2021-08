«Mi hanno aggredito a bottigliate». Poi se ne va dal pronto soccorso

Poco prima delle ore 22 di venerdì sera è comparso di fronte alla pattuglia della Guardia di finanza del Gruppo di Terni, impegnata in attività di controllo della movida coordinate dalla questura. L’uomo, visibilmente ubriaco e sanguinante, ha spiegato ai militari di essere appena stato aggredito a bottigliate nella zona della Passeggiata, nei pressi di via Giannelli. Per questo è stato subito chiesto l’intervento degli operatori del 118 che hanno medicato il soggetto – 36enne etiope – e lo hanno trasportato in ospedale. Una situazione abbastanza ‘normale’, che avrebbe fatto scattare le dovute indagini per ricostruire cose fosse realmente accaduto. Invece il 36enne, una volta giunto al pronto soccorso, è rimasto poco in attesa: «Io me ne vado». Nessuno, tecnicamente, poteva impedirglielo e così ha fatto. Gli accertamenti tuttavia proseguono per capire cosa ci sia dietro quelle ferite, se un’aggressione vera e propria o altro.

Condividi questo articolo su