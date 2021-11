«Mi hanno drogato e derubato» e crea il panico al pronto soccorso: denunciato

La segnalazione al 113 è arrivata dal pronto soccorso dell’ospedale ‘Santa Maria della Misericordia’ di Perugia ed era relativa ad un soggetto in forte stato di agitazione, piuttosto molesto, che aveva iniziato ad inveire contro medici e infermieri, prendendosela pure con le suppellettili della sala d’attesa. Così il personale della Volante perugina è giunto sul posto e ha identificato l’uomo, un 38enne dell’Ecuador che, ubriaco e molto nervoso, lamentava presunte negligenze da parte del personale del pronto soccorso. In particolare il soggetto riferiva ai poliziotti che durante la nottata precedente, qualcuno lo aveva drogato e derubato e che doveva essere curato meglio dal personale intervenuto.

Dopo gli accertamenti di rito e l’identificazione, il 38enne è stato sanzionato per ubriachezza e denunciato per interruzione di pubblico servizio. «I fenomeni di ubriachezza molesta – osserva la questura di Perugia – rientrano nell’insieme delle criticità che, se non gestite in manira celere e risolutiva, potrebbero generare risvolti anche irreversibili quando, come in questo caso, vedono come palcoscenico il delicato habitat di un pronto soccorso ospedaliero. L’intervento delle Volanti ha permesso di allontanare, nell’immediato, il soggetto esagitato, consentendo a medici e paramedici di poter continuare i propri interventi sui numerosi pazienti che il pronto soccorso deve giornalemente affrontare».