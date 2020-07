Militare orvietano perde la vita in moto

Si chiamava Maurizio Pagliaroli, aveva 47 ed era originario di Orvieto (Terni): mercoledì 1° luglio ha perso la vita in un grave incidente stradale accaduto in provincia di Viterbo, lungo la strada Tuscanese, nei pressi di Tuscania. Pagliaroli, maresciallo del comando dell’aviazione dell’Esercito, prestava servizio presso l’Aves di Viterbo. In sella alla sua moto, insieme alla moglie che tramite eliambulanza è stata trasferita in ‘codice rosso’ al policlinico ‘Gemelli’ di Roma, si è scontrato frontalmente con un furgone che viaggiava in direzione opposta. Purtroppo il militare 47enne orvietano è morto sul colpo. La ricostruzione della dinamica del sinistro è affidata ai carabinieri di Tuscania. I funerali di Maurizio Pagliarioli si terranno sabato 4 luglio alle ore 11 nel duomo di Orvieto. Figlio del maggiore Umberto Pagliaroli, granatiere della ‘Piave’ di Orvieto, viene ricordato come un uomo «di animo buono, serio, disponibile, gentile, generoso ed operoso. Una grave perdita per l’Istituzione».

