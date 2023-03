Minaccia di gettarsi dal ponte: carabinieri lo salvano ad Acquavogliera

Momenti concitati giovedì pomeriggio nella zona di Acquavogliera, fra Terni e San Gemini, dove un giovane di 33 anni ha scavalcato la balaustra di un ponte che si affaccia su un corso d’acqua, minacciando di gettarsi. I carabinieri del comando stazione di Terni sono intervenuti sul posto per cercare di riportarlo alla ragione. Dopo aver instaurato con lui un dialogo, sono riusciti – con un’azione rapida ed efficace – a metterlo in salvo, consegnandolo alle cure dei sanitari del 118. Il ragazzo è stato poi condotto in ospedale per le cure del caso.

