Minaccia la moglie con una ‘scacciacani’ modificata: in carcere

Ci sono droga – il protagonista è tossicodipendente – e ludopatia, all’origine della violenta lite consumatasi fra due coniugi, di fronte alla figlia della coppia, presso un’abitazione dell’Assisano. Il fatto ha portato all’intervento degli agenti della polizia di Stato del commissariato di Assisi e la moglie del soggetto ha subito cercato la loro protezione per sfuggire alla violenza del marito, un 49enne di nazionalità italiana.

Non era la prima volta che l’uomo metteva in atto comportamenti violenti, originati dalla dipendenze che nel tempo ne hanno modificato profondamente il carattere. Un’esigenza continua di soldi, la sua, che lo ha portato anche a minacciare di morte la moglie: in un’occasione le aveva mostrato il proiettile di una pistola, facendole chiaramente capire che le avrebbe fatto fare una brutta fine se non gli avesse consegnato il denaro di cui aveva bisogno.

Nel corso delle operazioni gli agenti hanno anche trovato e sequestrato una pistola ‘scacciacani’ modificata – perfettamente funzionante e dotata di alcuni proiettili – che il 49enne teneva nascosta nella propria auto, all’interno di una rientranza della scocca del vano portabagagli. Il soggetto è stato così arrestato per possesso ingiustificato di arma clandestina, maltrattamenti in famiglia, minacce e ricettazione. Ora si trova in carcere a Perugia.