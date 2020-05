Orvietano muore schiacciato dall’auto

Era partito con alcuni colleghi da Orvieto per un collaudo. Ma qualcosa è andato storto e un 73enne umbro ha perso la vita dopo essere rimasto schiacciato tra la propria auto e le lamiere del guardrail: a darne notizia è il Comune di Modena, luogo dove è avvenuto l’incidente.

La dinamica

Il tragico evento in strada Rametto, all’altezza dello scalo merci di Marzaglia poco prima delle 11 di mercoledì. «La dinamica – spiega il portale istituzionale – è in corso di accertamento a cura dell’infortunistica e secondo i primi riscontri l’uomo, A.P. sono sue le iniziali, è arrivato sul posto con la sua Jaguar per un sopralluogo tecnico della struttura. L’auto, dotata di cambio automatico, è stata parcheggiata sulla via, che non ha sbocchi su altre strade, nell’area di pertinenza dello Scalo merci. Tuttavia, scendendo dell’abitacolo, probabilmente non sarebbe stato attivato il sistema manuale di frenatura del mezzo. Il veicolo, posteggiato nelle vicinanze del vicino guardrail, posizionato sul lato sinistro, avrebbe così proseguito la corsa per alcuni metri in direzione della barriera metallica. Il conducente avrebbe provato a rientrare a bordo per fermarne la marcia, ma proprio durante questa operazione sarebbe rimasto schiacciato tra la carrozzeria della Jaguar e le lamiere del guardrail». Ad allertare i soccorsi un collega che era con lui: il personale del 118 non ha potuto far altro che constatare il decesso. La locale Procura è stata informata.