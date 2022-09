Molesta i clienti di un ristorante e in tasca ha un coltello di 20 centimetri: fermato

La segnalazione è arrivata da Trestina, dove in via Parini un giovane stava molestando i clienti di alcuni negozi. Giunti sul posto, gli agenti del commissariato di Città di Castello hanno appreso dal richiedente – un commerciante – che il soggetto aveva dichiarato di avere con sé un coltello. Sono così scattate le ricerche che hanno permesso di individuarlo presso un ristorante vicino dove stava infastidendo gli avventori. Identificato, è risultato essere un 33enne italiano, già noto per ricettazione, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, oltre che gravato dalla misura della libertà vigilata emessa dalla questura di Siena poco meno di un anno fa. Perquisito, il giovane è stato trovato con un coltello di 20 centimetri e quindi denunciato per porto abusivo di arma. Al termine degli accertamenti, è stato riaccompagnato presso la sua abitazione come previsto dalla misura in essere a suo carico.

