Montecastrilli, 67enne precipita con l’auto nella scarpata

Brutto incidente stradale sabato mattina nella zona di Castel dell’Aquila (Montecastrilli) dove una donna di 67 anni, residente nella frazione di Frattuccia (Guardea), è finita con la propria auto in una scarpata dopo averne perso il controllo. Immediati i soccorsi da parte dei vigili del fuoco di Amelia e della Croce rossa di Avigliano Umbro. Un intervento decisamente complesso, perché il veicolo – con all’interno la 67enne – cosciente ma dolorante – si trovava in precarie condizioni di equilibrio e rischiava di precipitare ulteriormente. Per questo, per estrarre la donna dalle lamiere, è stato necessario prima ancorare la vettura: intervento eseguito dal 115. Una volta recuperata e consegnata alle cure del 118, è stato anche necessario attivare l’elisoccorso per il trasporto in ospedale in ‘codice rosso’: condizioni serie, legate alla dinamica del sinistro, anche se la 67enne non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Amelia.

Seguono aggiornamenti