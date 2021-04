Morte Sabrina Betti, disposta l’autopsia. Rinviati i funerali

Hanno scelto la stessa foto, Patrizio e Fabrizio Betti, per ricordare la loro cara sorella Sabrina, deceduta giovedì mattina in un incidente stradale a Passaggio di Bettona (Perugia). Dovranno aspettare ancora per il rito funebre. E con loro il marito Mauro, presidente di una squadra di calcio locale, e i due figli. Il pm di turno ha infatti disposto autopsia sul corpo della 48enne che da tempo abitava a Cannara, pur essendo residente a Ponte San Giovanni.

Le indagini

Non sono ancora chiare le cause dell’incidente stradale, avvenuto a quanto pare senza il coinvolgimento di altri veicoli. Al vaglio ci sono varie ipotesi, dal malore all’attraversamento improvviso di un animale che potrebbe aver fatto perdere a Sabrina il controllo della Ford Focus su cui stava viaggiando. I carabinieri di Assisi stanno studiando la dinamica e le eventuali frenate per capire cosa possa essere successo. Sequestrato anche il cellulare della donna per accertare se, al momento del sinistro, lo stesse usando.

La famiglia

Sabrina lavorava nell’azienda di famiglia. Anche il padre Renato, imprenditore molto noto, aveva un passato come dirigente calcistico di squadre locali, nei primi anni duemila: con l’Angelana conquistò infatti la Serie D. Una famiglia molto conosciuta e stimata. Non a caso sono arrivati tanti messaggi di cordoglio anche via social. Condoglianze pubbliche anche dal sindaco cannarese Fabrizio Gareggia e dal Cannara Calcio.

Le condoglianze del sindaco Gareggia

Il lutto del Cannara Calcio

L’incidente giovedì mattina